Главы МИД РФ и Люксембурга подтвердили настрой на сотрудничество

Главы МИД РФ и Люксембурга Сергей Лавров и Жан Ассельборн поздравили друг друга с 130-летием установления дипотношений между странами.

Главы МИД РФ и Люксембурга Сергей Лавров и Жан Ассельборн поздравили друг друга с 130-летием установления дипотношений между странами.

Как отмечается в сообщении российского ведомства, в своих посланиях дипломаты выразили удовлетворение уровнем взаимодействия и подтвердили настрой на дальнейшее развитие сотрудничества.

Кроме того, Москва напомнила, что в середине XIX века Россия выступила одним из гарантов независимости и нейтралитета Люксембурга, а затем долгое время представляла интересы герцогства на международной арене.

"Именно тогда между двумя странами установилось глубокое доверие и были заложены основы уважительных отношений, взаимовыгодного сотрудничества и дружбы", — говорится в сообщении дипведомства.

Ранее Сергей Лавров провел телефонный разговор с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.