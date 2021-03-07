Главы МИД РФ и Люксембурга подтвердили настрой на сотрудничество
Главы МИД РФ и Люксембурга Сергей Лавров и Жан Ассельборн поздравили друг друга с 130-летием установления дипотношений между странами.
Как отмечается в сообщении российского ведомства, в своих посланиях дипломаты выразили удовлетворение уровнем взаимодействия и подтвердили настрой на дальнейшее развитие сотрудничества.
Кроме того, Москва напомнила, что в середине XIX века Россия выступила одним из гарантов независимости и нейтралитета Люксембурга, а затем долгое время представляла интересы герцогства на международной арене.
"Именно тогда между двумя странами установилось глубокое доверие и были заложены основы уважительных отношений, взаимовыгодного сотрудничества и дружбы", — говорится в сообщении дипведомства.
Ранее Сергей Лавров провел телефонный разговор с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.