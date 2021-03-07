Диетолог Ковальков объяснил, как избавиться от лишнего жира без особых усилий

Эффективно избавиться от лишнего жира без особых усилий можно с помощью ходьбы, рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков.

Эффективно избавиться от лишнего жира без особых усилий можно с помощью ходьбы, рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков.

Ходьба помогает сбросить лишний вес, однако, важно делать все правильно, объяснил на своем канале в YouTube Ковальков. Ходить нужно с поддержкой определенной частоты пульса. Она способствует выбросу адреналина, который влияет на сжигание жировых отложений.

Также можно заниматься скандинавской ходьбой, но палки могут помешать набрать нужную скорость для выработки достаточного количества адреналина. Такой способ больше подходит пожилым людям, добавил диетолог.