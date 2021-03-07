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14:06   7 Марта 2021
Политика

Путин и Эрдоган запустят строительство АЭС "Аккую" на следующей неделе

Путин и Эрдоган запустят строительство АЭС "Аккую" на следующей неделе

Президент России Владимир Путин совместно со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом дадут старт основному этапу строительства АЭС "Аккую" на будущей неделе.

Мероприятие будет проходить в формате телемоста.

Российский лидер неоднократно отмечал, что совместные с Анкарой проекты отличаются быстрыми темпами реализации. Такое положение вещей Путин связывает с наличием политической воли у своего коллеги, несмотря на присутствие критики.

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#путин #эрдоган #АЭС "Аккую"

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