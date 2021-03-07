Сенатор Пушков сравнил радикальных феминисток с кусающимися зомби

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал акцию радикальных феминисток в Швейцарии.

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал акцию радикальных феминисток в Швейцарии.

По словам политика, участниц акции можно сравнить с зомби из западных фильмов.

"В голливудских фильмах кусаются зомби. Теперь мы узнали, что кусаются еще и феминистки. Сильнее всех — радикальные", — пишет сенатор в Telegram-канале.

Ранее правоохранителям Цюриха пришлось применить слезоточивый газ против участников несогласованной акции феминисток в центре города. В акции поучаствовали порядка 100 человек, одна из участниц укусила полицейского в момент задержания. После этого задержали еще одну активистку.