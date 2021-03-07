Обозреватели NI озвучили преимущества российского Ту-160 над американским B-1

Бомбардировщики Ту-160 и B-1 очень похожи, однако российский самолет имеет превосходство над американским, пишет издание The National Interest.

Бомбардировщики Ту-160 и B-1 очень похожи, однако российский самолет имеет превосходство над американским, пишет издание The National Interest.

Самолет ВВС США проектировался как высотный сверхзвуковой бомбардировщик, но программу разработки заморозили, когда Пентагон осознал, что новинка не пройдет ПВО Советского Союза, цитирует военных экспертов в своем переводе "ПолитРоссия". Проект получил продолжение лишь при новой администрации Белого дома.

Новый B-1B стал менее быстрым, но более незаметным для радиолокационного фона. Затем бомбардировщику обновили систему прицеливания до Sniper XR.

Именно B1-B США использовали для военных операций в Ираке и Афганистане. В ходе этих операций выявили одну из основных его слабостей — американский самолет не может действовать в районе систем ПВО противника.

"Ту-160 похож на В-1B, но это совсем другой самолет. Советский Союз разрабатывал "Блэкджек" в первую очередь как средство нанесения ядерного удара во время третьей мировой войны. Советский Союз проектировал реактивный самолет как средство доставки крылатых ракет с ядерными боеголовками на территорию противника", – сообщают американские авторы.

Отмечается, что Ту-160 намного быстрее американского B-1B. Российский самолет имеет скоростью 2,05 Маха, а B-1B лишь 1,25 Маха. Издание The National Interest подчеркивает, что Ту-160, вооруженные крылатыми ракетами большой дальности Х-55МС, способен выполнять поставленные задачи даже в современных условиях. А в будущем Россия хочет вооружиться модернизированными Ту-160М2.