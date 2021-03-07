13:52 7 Марта 2021Политика
Армен Саркисян провел переговоры с армянской оппозицией
Президент Армении Саркисян встретился с членом исполнительного органа Республиканской партии Ваграмом Багдасаряном.
Президент Армении Саркисян встретился с членом исполнительного органа Республиканской партии Ваграмом Багдасаряном.
Стороны обсудили возможные пути выхода из сложившегося политического кризиса в стране.
Стоит отметить, что очередной виток напряженности в государстве возник после высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Военнослужащие государства выступили за отставку главы правительства.