Вузы в России будут проводить экзамены онлайн с помощью биометрии

Российские высшие учебные заведения будут проводить экзамены в дистанционном формате с применением биометрии со следующего года.

Российские высшие учебные заведения будут проводить экзамены в дистанционном формате с применением биометрии со следующего года.

Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Решение об использовании Единой биометрической системы (ЕБС) будут принимать руководители вузов.

Такой формат промежуточной аттестации будет доступен для студентов, которые обучаются по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Биометрию начнут применять со следующего года.