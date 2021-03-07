Массовое убийство произошло в неблагополучном селе на Ямале

Пьяный житель села Газ-Сале зарезал трех человек. Все жертвы также находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Пьяный житель села Газ-Сале зарезал трех человек. Все жертвы также находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

По данным правоохранителей, окровавленные тела 51-летнего мужчины и 59-летней женщины обнаружили в их квартире. Спустя несколько часов еще одного мертвого мужчину с колото-резаными ранениями нашли в другом доме. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и двойном убийстве. Подозрения пали на 32-летнего местного жителя, который в прошлом имел проблемы с законом. Его направят на судебно-психиатрическую экспертизу.

Газ-Сале — одно из самых проблемных поселений ЯНАО. Согласно данным на конец 2019 года, только 6% жителей не захотели его покинуть. Около 80% жилфонда признано аварийным, все школы, больницы и детские сады практически разрушены. Власти ЯНАО пообещали, что село будет ликвидировано до 2025 года.