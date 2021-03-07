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13:24   7 Марта 2021
Происшествия

Супруга московского художника Аверьянова сообщила о его исчезновении

Супруга московского художника Аверьянова сообщила о его исчезновении

Жена художника Сергея Аверьянова попросила помощи в поисках супруга. По ее словам, он ушел из дома в столице РФ и перестал выходить на связь.

Супруга художника опубликовала сообщение о его исчезновении в социальной сети Facebook. Она написала, что муж ушел из дома 6 марта. Около 13:26 он направился в сторону улицы Нижегородская и с тех пор перестал выходить на связь. Домой Аверьянов так и не вернулся, у родственников он не появлялся, отметила женщина.

Также в сообщении супруга столичного художника попросила пользователей соцсети переслать ее пост, чтобы ускорить поиски пропавшего мужа, передает РИА Новости. В полицию женщина, по предварительным данным, пока не обращалась.

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