Вашингтон должен оценивать Россию с позиции ее реальных возможностей, а не с положения каких-то недостатков.

Вашингтон должен оценивать Россию с позиции ее реальных возможностей, а не с положения каких-то недостатков.

Истинная сущность РФ не заключается в якобы слабости, при которой страна умело пользуется ресурсами. Тактика Москвы строится на строгом анализе возможностей, на внутренних и внешних интересах. Россия действует как грамотная и разумная страна. Об этом рассказали в американской газете The Hill. Оценка государства по меркам Вашингтона может привести к стратегическому просчету, убеждены в издании.

"Если мы будем беспечно игнорировать стратегические интересы России, она будет нас переигрывать и обводить вокруг пальца на каждом повороте", — отметили в The Hill.

Соединенные Штаты должны отказаться от привычных объяснений действий России в сфере внешней политики и безопасности. Америке следует выкинуть из лексикона понятия гибридной войны, войн в серой зоне и "несуществующей доктрины Герасимова".

"В последние годы мы стали свидетелями практического применения Россией своей силы. Ее успехи заслуживают внимания и требуют от нас переосмысления представлений о возможностях Москвы", — пояснили в американской газете.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова указала на политику сдерживания в адрес РФ. По словам дипломата, антироссийскую стратегию осуществляет "коллективный Запад" во главе с США.