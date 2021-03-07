Кабмин выделил 211 млн рублей на жилье пострадавшим от взрыва газа в Ярославле

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на покупку квартир для ярославцев, чье жилье сгорело при пожаре на улице Батова.

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на покупку квартир для ярославцев, чье жилье сгорело при пожаре на улице Батова.

Кабмин постановил направить на покупку жилья для погорельцев 211,6 миллиона рублей. Деньги на приобретение недвижимости будут выделены из резервного фонда правительства. Соглашение с Минстроем о предоставлении средств будет заключено в течение 30 дней.

Пожар на улице Батова в Ярославле произошел в августе прошлого года, передает kp.ru. Из-за взрыва бытового газа огонь охватил целый жилой дом. Впоследствии его признали непригодным для жизни, а жильцов расселили по съемным квартирам.