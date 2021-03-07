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13:06   7 Марта 2021
Политика

Китай выразил готовность бороться вместе с ЕС над глобальными вызовами

Китай выразил готовность бороться вместе с ЕС над глобальными вызовами

Власти КНР не видят в Европе системного соперника и готовы развивать сотрудничество. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И.

По словам китайского министра, взаимовыгодное сотрудничество было и остается лейтмотивом двусторонних отношений КНР и ЕС.

"Китай и Европу объединит широкий круг общих интересов. Взаимовыгодное сотрудничество было и остается лейтмотивом двусторонних отношений. Мы не являемся системными соперниками", — заявил политик.

КНР готова вместе с Евросоюзом бороться над глобальными вызовами, придать дополнительный импульс решению мировых проблем, в числе которых борьба с пандемией и восстановление экономики.

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#евросоюз #кнр #ван и

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