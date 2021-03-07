Вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Северной Македонии

Отечественную вакцину от коронавирусной инфекции нового типа "Спутник V" разрешили для применения в Северной Македонии, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Отечественную вакцину от коронавирусной инфекции нового типа "Спутник V" разрешили для применения в Северной Македонии, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Регистрация препарата была проведена в ходе ускоренной процедуры. Северная Македония стала 46-й страной, зарегистрировавшей российскую вакцину от COVID-19.

Согласно обновленным данным, применение "Спутника V" одобрено в общей сложности для более чем 1,2 млрд граждан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы РФПИ.