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12:39   7 Марта 2021
Общество

Вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Северной Македонии

Вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Северной Македонии

Отечественную вакцину от коронавирусной инфекции нового типа "Спутник V" разрешили для применения в Северной Македонии, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Регистрация препарата была проведена в ходе ускоренной процедуры. Северная Македония стала 46-й страной, зарегистрировавшей российскую вакцину от COVID-19.

Согласно обновленным данным, применение "Спутника V" одобрено в общей сложности для более чем 1,2 млрд граждан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы РФПИ.

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#вакцина #коронавирус #Спутник V

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