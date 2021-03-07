В Чечне скончалась известная правозащитница Хеда Саратова

Известная правозащитница в Чеченской Республике Хеда Саратова скончалась в результате болезни.

Известная правозащитница в Чеченской Республике Хеда Саратова скончалась в результате болезни.

Гибель члена Совета по правам человека (СПЧ) подтвердил в интервью РИА Новости глава СПЧ в Чечне Тимур Алиев.

"Хеда Саратова умерла от болезни. Это большая утрата для нас, для всего правозащитного движения", — сказал он.

Напомним, Хеда Саратова родилась в 1965 году. С 2000-х годов, самого начала военной кампании в Чечне, она активно занималась правозащитной деятельностью. Последние годы ее работы были посвящены возвращению женщин и детей, которых мужья насильно вывезли в зону боевых действий на территории Сирии и Ирака. Саратова оказывала помощь родственникам этих людей в их поиске.