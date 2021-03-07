Диетолог предупредила о риске появления запоров у женщин из-за творога

Возникновение длительных запоров у женщин чаще всего связано с употреблением кофе и творога. Об этом подробно рассказала нутрициолог, спортивный диетолог Зинаида Руденко.

Возникновение длительных запоров у женщин чаще всего связано с употреблением кофе и творога. Об этом подробно рассказала нутрициолог, спортивный диетолог Зинаида Руденко.

Обезжиренный творог способен провоцировать возникновение каловых камней. Такой диетический рацион питания лучше всего разбавлять различными овощами. В противном случае замедляется перистальтика, предупредила врач.

"Классическая схема запоров у женщин связана с употреблением творога и кофе. Из обезжиренного творога формируются каловые камни, и если не добавить овощи, то перистальтика замедляется", — заявила Руденко в беседе с корреспондентом издания "Политика Сегодня".

Запоры могут провоцировать развитие рака кишечника. Многие эксперты рекомендуют регулировать пищеварение с помощью семян льна. Женщинам необходимо употреблять в день около 25 г. Волокна льна не только предотвращают запоры, но и борются со вздутием живота. Врачи предупреждают, что при наличии длительных проблем со стулом лучше сразу обращаться за помощью специалистов, чтобы избежать опасных последствий.