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12:14   7 Марта 2021
Политика

Политолог Корнилов: слабая власть на Украине обернется катастрофой для страны

Политолог Корнилов: слабая власть на Украине обернется катастрофой для страны

Сложная внутриполитическая обстановка и слабая власть может стать для Украины катастрофой, заявил политолог Владимир Корнилов.

Он обратил внимание на заявления о том, что Украина продолжает существовать вопреки всем заявлениям о скором развале. Однако распад Украины является уже свершившимся фактом, заявил политолог Корнилов в интервью изданию "Украина.ру". Специалист подчеркнул, что конфликт в Донбассе является прямым признаком того, что от этого государства уже отделились сразу два крупных региона.

"Мне удивительно слышать, что, мол, вот вы уже семь лет обещаете, что вот-вот Украина распадется. Она уже распалась, и конфликт в Донбассе — это последствие того, что от нее отпали как минимум два серьезных, значительных региона, такие как Крым и Донбасс", — заметил он.

Корнилов подчеркнул, что вероятность завершения этого процесса, его приостановки или наоборот усугубление зависит от внутриполитической обстановки в самой Украине. На данный момент официальный Киев показывает себя со слабой стороны. На это указывают такие действия, как репрессии против оппозиции и неугодных СМИ. Чем слабее будет власть, тем выше вероятность усиления центробежных тенденций на Украине, подчеркнул политолог.

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#донбасс #украина #крым

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