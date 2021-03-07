Спутницы жизни советских лидеров были образованы, узнаваемы и даже сами занимались политикой.

Все лидеры СССР были женаты. Супруги некоторых первых лиц были образованы, узнаваемы и иногда даже сами занимались политикой. В других же случаях они оставались в тени могущественных мужей. «Политика Сегодня» собрала интересные факты из биографий первых леди.

Надежда Крупская. Жена и товарищ

Многие исследователи называли Надежду Крупскую не иначе как «боевой подругой» вождя пролетариата Владимира Ленина. Будущие супруги познакомились еще в 1894 году в Петербурге на собрании тайного марксистского кружка. Это случилось благодаря подруге революционера — Аполлинарии Якубовой. Изначально Ленин ухаживал за ней.

По некоторым данным, он сделал красавице Якубовой предложение, но получил отказ. Когда в 1895 году Ильича арестовали, он попросил обеих подруг приходить на улицу Шпалерная: кусочек мостовой был виден из дворика тюрьмы. Крупская приходила каждый день. А Якубова быстро потеряла интерес к этому занятию. Окончательный выбор состоялся.

Надежда стала для Ленина надежным тылом и настоящей декабристкой. В конце 1890-х ее выслали в Уфу, а Ленина — в более холодную Енисейскую губернию. Тогда Крупская добилась, чтобы ее перевели туда же. После этого пара уже не расставалась. Более того, атеистически настроенные жених и невеста обвенчались в 22 июля 1898 года. Существует версия, что на обряде настояла теща Ильича.

Впрочем, «идеальной женой» в общепринятом понимании Крупская не стала. Готовку, уборку, стирку и прочие домашние дела Надежда не любила и называла «мурой». Однако Владимир Ильич был неприхотлив, поэтому нелюбовь супруги к бытовым заботам его не слишком волновала.

Верной помощницей Крупская стала в политических делах мужа. Ленин сотнями писал черновики писем и статьей для газеты «Искра», а супруга старательно их переписывала.

В январе 1924 года самочувствие Ленина резко ухудшилось из-за тяжелой болезни. Верная супруга была рядом в последние дни его жизни.

Она пережила мужа на 15 лет и умерла на следующий день после своего 70-летия — 27 февраля 1939 года. Ей стало плохо вечером после застолья, на котором красовался огромный торт, преподнесенный лично Иосифом Сталиным.

Надежда Аллилуева. Трагическая любовь

Первая жена Иосифа Сталина Екатерина (Като) Сванидзе умерла через год после свадьбы, еще в Грузии. Второй и последней супругой вождя была Надежда Аллилуева. Она и сейчас останется женщиной-загадкой — о ней будто бы известно много, но про ее отношения со Сталиным неизвестно почти ничего.

С будущим генералиссимусом Советского Союза Аллилуева познакомилась еще в 11-летнем возрасте. Тогда он ненадолго останавливался в их квартире. Когда они поженились, Сталину было 40, а ей — 17.

После свадьбы Аллилуева работала в секретариате Ленина машинисткой. В то время большевики активно ратовали за «раскрепощение женщин», но сам Сталин, вероятно, придерживался в этом вопросе консервативных взглядов. Когда в 1921 году родился первенец Василий, Сталин запретил ей выходить на работу. Ленин ее оставил на должности и лично уладил вопрос с мужем.

В 1929-м Аллилуева поступила в институт на инженерную специальность, хотя Сталин и был резко против (сам он высшего образования так и не получил, будучи отчисленным из духовной семинарии). В институте никто, кроме ректора, не знал, что здесь учится жена вождя.

Как жила семья — тайна за семью печатями. Про Аллилуеву ходили слухи, что она не боялась грозного мужа и могла все сказать ему в лицо. Критика супруги раздражала Сталина.

Надежда Аллилуева, Иосиф Сталин, Климент Ворошилов и Екатерина Ворошилова. pic.twitter.com/MnWxdngsLP — Социалистический Ленинград (@TanpersXkmy) January 17, 2021

Закончился брак трагедией. 7 ноября 1932 года партийные деятели собрались отмечать 15-ю годовщину революции. На этой встрече супруги повздорили — установить подлинные обстоятельства последней ссоры между уже невозможно.

По самой популярной версии, подвыпивший Сталин запустил в жену корку апельсина и крикнул: «Эй ты, пей!». Надежда, обращавшаяся к супругу исключительно на «вы», встала из-за стола со словами: «Я тебе не "эй"» — и ушла.

Утром женщину нашли мертвой, рядом с ней лежал личный пистолет «Вальтер». Аллилуевой был 31 год. Сталин тяжело переживал смерть супруги и больше так и не женился.

Нина Хрущева. Не так проста, как кажется

Глава СССР Никита Хрущев запомнился народу развенчанием культа личности Сталина, оттепелью и холодной войной с США. А еще грубым и неотесанным деревенским нравом. Он назвал живопись авангардистов мазней, ему приписывали символическую для той эпохи фразу «Я вам покажу кузькину мать!» в адрес американцев. Нина запомнилась другим.

Хрущев был женат дважды. Первая жена, Фрося Писарева, умерла в 1920 году, оставив его с двумя детьми. Позже его спутницей стала Нина Кухарчук.

Жену главы государства в ней узнать было непросто: одевалась Нина Петровна без изысков, не носила украшений, выглядела как самые обычные советские женщины-труженицы. Во время визитов за границу облик первой леди СССР шокировал публику. СМИ язвили, что рядом с элегантной супругой президента США Жаклин Кеннеди она выглядела «бедной родственницей», «советской бабушкой» и просто «колхозницей».

Впрочем, многие забывают, что Нина Петровна старше Жаклин на 29 лет, перенесла тяготы бедного крестьянского детства, лишения двух войн, воспитала пятерых детей.

Жаклин Кеннеди и Нина Хрущева, 1961 год pic.twitter.com/zFb7DvdYKk — ПАМЯТЬ В КАДРАХ (@pamyat_v_kadrah) July 29, 2020

Позже оказалось, что она не только образованнее первой леди США, но и своего мужа. Во время визита Хрущева в США в 1959 году Нина вступила в жаркий спор с Рокфеллером. Оказалось, «советская бабушка» могла объясняться на английском, выучив его самостоятельно по учебникам. А еще Хрущева знала французский и польский. Она пыталась убедить Рокфеллера в превосходстве советской модели экономики.

Сама Хрущева объясняла свой внешний вид так: «Не хочу отличаться от простых советских женщин». В быту была очень экономна и домашние ее даже побаивались. Первая леди СССР пережила мужа на 13 лет и умерла в 1984 году.

Виктория Брежнева. Супруга-невидимка

После Хрущева о кремлевских женах было практически ничего не слышно. Леонид Брежнев всю жизнь был женат на одной женщине — Виктории Денисовой. Познакомились они в молодости на танцах. По образованию Виктория была акушеркой, но работала всего пару лет, до рождения в 1929 году дочки Гали.

На публике она почти не показывалась, оставаясь в тени мужа. Виктория Петровна сторонилась шумных компаний, в которых блистали жены партийных чиновников, и крайне редко сопровождала мужа в официальных поездках.

Брежнева, как и миллионы соотечественниц, одевалась скромно. Она предпочитала классические жакеты, закрытые платья длиной до середины икры и с короткими рукавами, цветастые костюмы. Украшений первая леди не носила.

Брежнева занималась только домом и детьми. Она очень любила готовить и даже, когда ее супруг занял самую высокую должность в стране, заставила кремлевских поваров готовить ему так, как он любит.

Виктория Петровна отличалась более крепким, чем у самого Леонида Ильича, здоровьем и пережила его почти на 13 лет.

Сразу после смерти супруга бывшие партийные товарищи не пожалели вдову и отняли у нее большую часть имущества. Виктория доживала свой век тихо, в маленькой московской квартире.

Подружки Татьяна Андропова и Анна Черненко

Следующий генсек Юрий Андропов был женат дважды. Первый брак с Ниной Енгалычевой просуществовал пять лет, у супругов родились двое детей. Их союз распался, когда партия отправила Андропова из Ярославля в Карельскую ССР. Нина отказалась перебираться в северные края.

В Карелии Юрий встретил другую женщину, коллегу по работе Татьяну Лебедеву. С ней он прожил много лет, в браке также родились двое детей. Вторая супруга Андропова занималась домашним хозяйством. Говорили, что генсек отдавал ей всю зарплату и терпел любые капризы.

В 1956 году Татьяна Андропова из окон посольства своими глазами видела жестокость антикоммунистического восстания в Будапеште. После этого она стала панически бояться толпы и открытых пространств, поэтому не могла выполнять обязанности «первой леди», жила затворницей.

Андропов ей прощал и до самого конца нежно заботился о жене. Говорят, даже больнице, где Андропов умирал от сухого некроза, он писал ей стихи.

Константин Черненко тоже был дважды женат. Первую супругу звали Фаина. А после Черненко женился на Анне Любимовой, институтской преподавательнице. Супруга Анна в политику не лезла, также сидела дома с детьми.

Интересно, что Татьяна Андропова, Анна Черненко и Виктория Брежнева были близкими подругами.

Раиса Горбачева. Первая, последняя и единственная

С назначением на пост генсека Михаила Горбачева в СССР появилась настоящая первая леди — Раиса Максимовна. Ей удалось доказать миру, что что советская женщина может быть и утонченной, и элегантной, и интеллигентной.

Она имела степень кандидата наук по философии. Прекрасно владела английским (в отличие от мужа). Про нее в своих мемуарах писала «железная леди» Маргарет Тэтчер. Журнал Woman’s Own присвоил ей титул женщины-1987.

Безупречный вид Горбачевой вызывал зависть и шквал негативных эмоций у ее соотечественниц, которые позволить себе подобные вещи не могли. Первая леди дружила с настоящими легендами моды — Пьером Карденом и Ив-Сен Лораном, но всегда носила только продукцию отечественных предприятий. Все наряды ей шили в Доме моделей на Кузнецком Мосту, активно поддерживала Вячеслава Зайцева.

Раиса Горбачева на закрытом показе Ив Сен-Лоран. Москва. СССР. 1986 год. pic.twitter.com/iR18Z1ksxk — Alexey (@Alekzzzzz) February 11, 2016

После августовского путча 1991 года она перенесла микроинсульт. После отставки Горбачева она пропала с экранов, все время проводила с супругом на даче. При этом занималась помощью больным детям, сельским учителям.

В 1999 году ей диагностировали острый лейкоз. Лечиться она уехала в Германию. Однако лечение не дало результатов — спустя два месяца она скончалась.