Компания "Кронштадт" оснастит ВКС РФ роем реактивных дронов "Молния"

Компания "Кронштадт" разрабатывает малогабаритные БПЛА "Молния", которые могут быть запущены с самолетов и работать в рое.

Компания "Кронштадт" разрабатывает малогабаритные БПЛА "Молния", которые могут быть запущены с самолетов и работать в рое.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Молния", создаваемый с использованием стелс-технологии, внешне будет похож на крылатую ракету. Размер дрона таков, что Су-57 сможет взять на борт сразу восемь аппаратов. Источник в компании "Кронштадт" сообщил РИА Новости, что в перспективе "Молнии" войдут в состав вооружения ударного БПЛА "Охотник".

Длина "Молний" составит 1,5 метра, а размах складывающихся крыльев — 1,2 метра. Дрон сможет развивать скорость 600-700 км/ч. Особенность этих аппаратов заключается в способности работать в группе или, как это обычно называют, в рое. Все входящие в него беспилотники будут обмениваться друг с другом информацией, а искусственный интеллект позволит им самостоятельно обнаруживать и распределять цели.

По сути, "Молния" — это барражирующий боеприпас, главной целью которого станет система противоракетной обороны (ПВО) противника. Конкретные параметры боевой части дрона не разглашаются, но можно предположить, что он будет нести пять–семь килограммов взрывчатки. Этого достаточно для поражения слабо бронированных целей и личного состава. С учетом разработки большой номенклатуры полезной нагрузки "Молнии" можно будет использовать в разведке, корректировке огня, радиоэлектронной борьбе и для других боевых задач.