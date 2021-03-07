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11:59   7 Марта 2021
Армия

На сайте Минобороны РФ открыт раздел "Героини Великой Победы"

На сайте Минобороны РФ открыт раздел "Героини Великой Победы"

Минобороны России открыло на своем официальном сайте раздел, посвященный подвигу женщин в Великой Отечественной войне.

В новом разделе сайта МО РФ можно найти архивные документы, фотографии, материалы по наградам, страницы фронтовых газет того времени, доклады и приказы командования, а также другие сведения. Раздел появился в преддверии 8 Марта.

В военном ведомстве отметили, что за время боевых действий в 1941-1945 годах более 150 тысяч женщины были отмечены государственными наградами, орденами и медалями СССР. Отмечалась их отвага на полях сражений, самоотверженный труд в тыловых частях и подразделениях Красной армии. Подчеркивается, что за годы Великой Отечественной войны более 90 женщин получили звание Героя Советского Союза.

Ранее на сайте МО РФ появился раздел о героях времен ВОВ в честь праздника 23 Февраля.

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#минобороны #8 марта #великая отечественная война

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