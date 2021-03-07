На сайте Минобороны РФ открыт раздел "Героини Великой Победы"

Минобороны России открыло на своем официальном сайте раздел, посвященный подвигу женщин в Великой Отечественной войне.

Минобороны России открыло на своем официальном сайте раздел, посвященный подвигу женщин в Великой Отечественной войне.

В новом разделе сайта МО РФ можно найти архивные документы, фотографии, материалы по наградам, страницы фронтовых газет того времени, доклады и приказы командования, а также другие сведения. Раздел появился в преддверии 8 Марта.

В военном ведомстве отметили, что за время боевых действий в 1941-1945 годах более 150 тысяч женщины были отмечены государственными наградами, орденами и медалями СССР. Отмечалась их отвага на полях сражений, самоотверженный труд в тыловых частях и подразделениях Красной армии. Подчеркивается, что за годы Великой Отечественной войны более 90 женщин получили звание Героя Советского Союза.

Ранее на сайте МО РФ появился раздел о героях времен ВОВ в честь праздника 23 Февраля.