СК начал проверку после возможного избиения заключенного в СИЗО Ярославля

СК начал проверку после сообщений в СМИ об избиении в СИЗО-2 города Рыбинска Ярославской области.

СК начал проверку после сообщений в СМИ об избиении в СИЗО-2 города Рыбинска Ярославской области.

Специалисты организовали доследственную проверку по факту превышения должностных полномочий сотрудниками УФСИН, которые якобы избили подследственного, сообщает управление СК по региону. В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана юридическая оценка действиям сотрудников службы исполнения наказаний.

Подробности происшествия пока не разглашаются. В СК отметили, что проверка ведется по факту возможного избиения одного подследственного, его имя не раскрывается.