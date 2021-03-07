Дональд Трамп назвал однопартийца плохим сенатором

Сенатор от Аляски Лиза Мурковски, член Республиканской партии США плохо представляет свой штат. Такой точки зрения придерживается экс-президент страны Дональд Трамп.

Сенатор от Аляски Лиза Мурковски, член Республиканской партии США плохо представляет свой штат. Такой точки зрения придерживается экс-президент страны Дональд Трамп.

Бывший лидер США заявил о намерении противостоять переизбранию однопартийца. Мурковски входила в число законодателей, которые поддержали запуск процедуры импичмента в отношении Трампа.

"Я не знаю, где будут люди в следующем году, но я буду на Аляске, проводя кампанию против очень плохого сенатора", — сказал республиканец.

Промежуточные выборы на Аляске состоятся в 2022 году. По информации источников, представители Республиканской партии США опасаются, что действия Трампа могут осложнить возвращение контроля над американским сенатом.