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11:52   7 Марта 2021
Политика

Дональд Трамп назвал однопартийца плохим сенатором

Дональд Трамп назвал однопартийца плохим сенатором

Сенатор от Аляски Лиза Мурковски, член Республиканской партии США плохо представляет свой штат. Такой точки зрения придерживается экс-президент страны Дональд Трамп.

Бывший лидер США заявил о намерении противостоять переизбранию однопартийца. Мурковски входила в число законодателей, которые поддержали запуск процедуры импичмента в отношении Трампа.

"Я не знаю, где будут люди в следующем году, но я буду на Аляске, проводя кампанию против очень плохого сенатора", — сказал республиканец.

Промежуточные выборы на Аляске состоятся в 2022 году. По информации источников, представители Республиканской партии США опасаются, что действия Трампа могут осложнить возвращение контроля над американским сенатом.

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#сша #трамп #республиканская партия

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