Мир не будет знать покоя, пока Вашингтон продолжит вмешиваться во внутригосударственные дела других стран, утверждает глава МИД КНР Ван И.

Мир не будет знать покоя, пока Вашингтон продолжит вмешиваться во внутригосударственные дела других стран, утверждает глава МИД КНР Ван И.

Представитель дипведомства во время сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) заявил, что США на протяжении долгих лет под видом демократии и заботы о правах человека произвольно вмешиваются во внутренние дела других государств, что становится причиной множества проблем и военной смуты.

"США должны как можно скорее осознать это, иначе мир по-прежнему не будет знать покоя", — сказал Ван И.

Китайский дипломат отметил, что для Вашингтона в отношениях с КНР принцип невмешательства во внутренние дела должен стать главным.

"Говоря о китайско-американских отношениях, в первую очередь нужно строго соблюдать принцип невмешательства во внутренние дела. Это четкое положение Устава ООН и основополагающий принцип международных отношений, в том числе отношений Китая и США", — добавил глава МИД Китая.

По его словам, только народ страны может определять, насколько хорошо правительство справляется со своими обязанностями. Ван И также подчеркнул, что при условии уважения суверенитета государства в КНР готовы укреплять недоверие и устранять недоверие со всеми сторонами.