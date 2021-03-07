Ученые назвали возможное количество жертв при ядерном противостоянии РФ и США

Американские эксперты The National Interest полагают, что за первые часы вооруженного конфликта между Россией и США погибнет не менее 90 млн человек.

Американские эксперты The National Interest полагают, что за первые часы вооруженного конфликта между Россией и США погибнет не менее 90 млн человек.

Журналисты опирались на данные симуляции команды исследователей из Принстонского университета. Ученые спроектировали близкую к реальности модель конфронтации между войсками Соединенных Штатов и РФ.

"По оценкам, в течение первых нескольких часов конфликта погибнет и будет ранено более 90 миллионов человек", — говорится в материале зарубежных экспертов.

Исследователи акцентируют внимание на том, что компьютерная симуляция была разработана с учетом реальных позиций ядерных сил двух государств, вероятных целей и оценок смертности. Отмечается, что проект был направлен на демонстрацию катастрофических последствий возможной ядерной войны между Москвой и Вашингтоном.

Ранее начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джек Кин признал факт отставания Соединенных Штатов по части ядерного потенциала от конкурентов из России в отношении модернизации. Вместе с этим глава стратегического командования ВС США адмирал Чарльз Ричард заявил, что Вашингтон должен быть готовым к ядерному противостоянию с КНР или РФ.