Спецпосланник Байдена по климату проведет встречи с представителями стран ЕС

Специальный представитель президента США Джо Байдена по вопросам климата Джон Керри с рабочим визитом посетит Лондон, Брюссель и Париж.

Специальный представитель президента США Джо Байдена по вопросам климата Джон Керри с рабочим визитом посетит Лондон, Брюссель и Париж.

Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента. Джон Керри будет пребывать в европейских городах с 8 по 10 марта. Цель его визита — обсудить подготовку к созываемому Вашингтоном саммиту по борьбе с климатическими изменениями.

Спецпредставитель американского президента в Лондоне намерен встретиться с представителями правительства, отвечающими за организацию 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата. Она состоится в шотландском Глазго в ноябре этого года. В Брюсселе и Париже американец пообщается с чиновниками Еврокомиссии и французскими властями.