Роскосмос проводит обсуждение конфигурации новой орбитальной станции

Конфигурация новой орбитальной станции, разрабатываемой в России, обсуждается в настоящее время в Роскосмосе, заявил генеральный директор предприятия Дмитрий Рогозин.

Конфигурация новой орбитальной станции, разрабатываемой в России, обсуждается в настоящее время в Роскосмосе, заявил генеральный директор предприятия Дмитрий Рогозин.

На странице в Facebook главы госкорпорации один из пользователей Сети спросил, есть ли у Роскосмоса планы по разработке базового блока станции. На это генеральный директор компании ответил, что сейчас проходят активные обсуждения орбиты и конфигурации новой российской орбитальной станции.

"Обсуждаем конфигурацию и орбиту новой станции", — сообщил Рогозин.

Он также заявил, что новая орбитальная станция, скорее всего, будет посещаемой, а не обитаемой. Это поможет снизить расходы на ее эксплуатацию. Рогозин подчеркнул, что космический экипаж будет сосредоточен на решении конкретных задач, а его постоянное присутствие может быть оправдано только регулярной загрузкой станции задачами.