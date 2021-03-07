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11:01   7 Марта 2021
Армия

Роскосмос проводит обсуждение конфигурации новой орбитальной станции

Роскосмос проводит обсуждение конфигурации новой орбитальной станции

Конфигурация новой орбитальной станции, разрабатываемой в России, обсуждается в настоящее время в Роскосмосе, заявил генеральный директор предприятия Дмитрий Рогозин.

На странице в Facebook главы госкорпорации один из пользователей Сети спросил, есть ли у Роскосмоса планы по разработке базового блока станции. На это генеральный директор компании ответил, что сейчас проходят активные обсуждения орбиты и конфигурации новой российской орбитальной станции.

"Обсуждаем конфигурацию и орбиту новой станции", — сообщил Рогозин.

Он также заявил, что новая орбитальная станция, скорее всего, будет посещаемой, а не обитаемой. Это поможет снизить расходы на ее эксплуатацию. Рогозин подчеркнул, что космический экипаж будет сосредоточен на решении конкретных задач, а его постоянное присутствие может быть оправдано только регулярной загрузкой станции задачами.

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#россия #рогозин #роскосмос

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