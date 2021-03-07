Политолог Межевич объяснил, зачем Эстония готовит школьников для войны с Россией

Руководству Эстонии выгодно насаждать молодежи миф об «агрессии» Москвы, уверен политолог.

В Эстонии выросло число подростков, готовых встать на защиту страны с оружием в руках. Об этом заявил министр обороны Калле Лаанет. Доля молодежи с такой точкой зрения по сравнению с 2020 годом увеличилась с 54 до 63%, отметил он со ссылкой на социологические опросы.

Большинство опрошенных эстонцев считают необходимым ввести в школе предмет о государственной обороне (81%). Кроме того, по словам министра, в Эстонии сохраняется высокий уровень патриотизма: 77% населения считает, что в случае нападения страна должна дать отпор. При этом более половины граждан готовы участвовать в обороне.

Как заявил Лаанет, присутствие в стране войск НАТО поддерживают три четверти населения, а 65% респондентов полагают, что дислокация контингента иностранных военных повысила безопасность Эстонии. При этом наиболее вероятным агрессором в Минобороны Эстонии считают Россию.

23 февраля в эфире общественной телерадиовещательной корпорации (Eesti Rahvusringhääling, ERR) Лаанет заявил, что наибольшую угрозу для безопасности республики представляет политика Москвы. Он призвал «серьезно» отнестись к российским стратегическим командно-штабными учениями «Запад-2021», которые пройдут с 10 по 16 сентября.

Министр обороны считает, что Москва готова развязать войну из-за собственных «социально-экономических» проблем. Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, политолог Николай Межевич убежден в обратном: эстонские власти намерено насаждают молодежи миф об «агрессии» России, чтобы как можно дольше удерживать власть.

«Классический марксизм говорит, что за любыми процессами лежит экономическая основа. А она такова: политический класс Эстонии, пришедший к власти и ставший монолитным, устранивший оппонентов, нуждается в том, чтобы у него был всегда доступ к большим европейскими или хотя бы эстонским деньгам. Они захватили власть, осуществляют ее и хотят иметь ее как можно больше. Им не нужны люди, которые размышляют: "а зачем, собственно, России нападать на Эстонию"? Им нужны люди, которые готовы защищать власть. Более того: они воспитывают людей, готовых напасть Россию», — объяснил он «Политике Сегодня»

Эстонская власть ставит на неизбежность конфликта с Россией, а также на его переход в горячую фазу, продолжил Межевич. Политолог также напомнил о территориальных претензиях Таллина к Москве: в новогоднем обращении спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас затронул столетие Тартуского договора, который был подписан в 1920 году и регулировал разделение границ между Российской империей и Эстонией. По его мнению, документ имеет силу и сегодня. Соответственно Эстония претендует на территории Псковской и Ленинградской областей.

«Эстония — агрессивное государство. Формой агрессии является любое направление эстонской политики. Не обязательно военной. Почему так политизируется тема вакцин? Потому что признание чего-либо хорошего со стороны РФ подрывает убеждения, что от нее надо защищаться. Ну не от Латвии же готовятся защищаться эстонские школьники и студенты?», — задается риторическим вопросом эксперт.

Для «защиты» от России и укрепления обороноспособности руководство Эстонии усиливает сотрудничество с другими прибалтийскими государствами и странами НАТО, включая США. Таллин также перевооружает войска. Программа развития Минобороны Эстонии на 2022—2025 годы предусматривает покупку военной техники и боеприпасов, внедрение системы морского минирования и многое другое.

Такие планы диктуют необходимость постоянно наращивать расходы на оборону. В конце января командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Мартин Херем призвал власти увеличить ассигнования на оборону до 6,5% ВВП.

По мнению Межевича, русофобская политика давно стала для Эстонии способом выражения лояльности другим странам НАТО. США же используют прибалтийскую страну как плацдарм для учений и провокаций вблизи границ России.

«Милитаристские заявляя эстонских прапорщиков-переростков с генеральским погонами и министров обороны, никогда не державших в руках оружие, — это лишь попытка показать себя надежным союзником в условиях экономической, политической и идеологической импотенции», — заключил собеседник ПС.

Ранее экс-командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак описал вероятный сценарий боевых действий в Калининградской области с участием войск НАТО.