ДТП с 11 машинами парализовало несколько полос МКАД

Массовая авария с участием сразу 11 автомобилей произошла в районе 93-го километра внешнего кольца МКАД. По предварительным данным, причиной могли стать плохие погодные условия.

Массовая авария с участием сразу 11 автомобилей произошла в районе 93-го километра внешнего кольца МКАД. По предварительным данным, причиной могли стать плохие погодные условия.

В результате ДТП движение по нескольким полосам оказалось фактически заблокировано, что спровоцировало серьезную пробку.

Ранее синоптики предупредили о сильном снегопаде в Москве.По прогнозам за воскресенье в столице выпадет четверть месячной нормы осадков. Коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы. Автомобилистов призвали быть особенно внимательными на дорогах, не превышать скорость и не совершать резких маневров.