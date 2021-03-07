Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:56   7 Марта 2021
Происшествия

ДТП с 11 машинами парализовало несколько полос МКАД

ДТП с 11 машинами парализовало несколько полос МКАД

Массовая авария с участием сразу 11 автомобилей произошла в районе 93-го километра внешнего кольца МКАД. По предварительным данным, причиной могли стать плохие погодные условия.

В результате ДТП движение по нескольким полосам оказалось фактически заблокировано, что спровоцировало серьезную пробку.

Ранее синоптики предупредили о сильном снегопаде в Москве.По прогнозам за воскресенье в столице выпадет четверть месячной нормы осадков. Коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы. Автомобилистов призвали быть особенно внимательными на дорогах, не превышать скорость и не совершать резких маневров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#авария #дтп #мкад

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров