Обозреватель Владимир Корнилов назвал истинные причины распада Украины. Раскол уже произошел, подчеркнул эксперт.

Обозреватель Владимир Корнилов назвал истинные причины распада Украины. Раскол уже произошел, подчеркнул эксперт.

Минские соглашения подписывали уже после распада государства, отметил политолог. Он дал интервью изданию "Украина.ру". Соблюдение или невыполнение договоренностей никак не повлияет на раскол страны, убежден Владимир Корнилов.

"Она уже распалась, и конфликт в Донбассе — это последствие того, что от нее отпали как минимум два серьезных, значительных региона, такие как Крым и Донбасс", — обосновал свою точку зрения эксперт.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о возможном начале подготовки к военным действиям со стороны Украины. Киев стягивает к линии соприкосновения наемников и диверсантов, пояснил руководитель республики.