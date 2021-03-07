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10:46   7 Марта 2021
Общество

Медики выявили 10 595 новых случаев коронавируса в России

Медики выявили 10 595 новых случаев коронавируса в России

Сотрудники медицинских учреждений зарегистрировали 10 595 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации.

Согласно имеющимся данным, в 85 регионах страны 10 595 человек получили положительный результат теста на коронавирус. Из них 11,6% не наблюдали клинических признаков протекания болезни.

Зафиксировано 368 летальных исходов. Всего в течение прошедших суток в России полностью победить болезнь смогли 11 576 человек.

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#россия #коронавирус #оперштаб

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