Медики выявили 10 595 новых случаев коронавируса в России

Сотрудники медицинских учреждений зарегистрировали 10 595 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации.

Сотрудники медицинских учреждений зарегистрировали 10 595 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации.

Согласно имеющимся данным, в 85 регионах страны 10 595 человек получили положительный результат теста на коронавирус. Из них 11,6% не наблюдали клинических признаков протекания болезни.

Зафиксировано 368 летальных исходов. Всего в течение прошедших суток в России полностью победить болезнь смогли 11 576 человек.