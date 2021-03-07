Мишустин утвердил упрощенное использование маткапитала на улучшение жилищных условий

Постановление, которое упрощает предоставление средств маткапитала в улучшение жилищных условий подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Постановление, которое упрощает предоставление средств маткапитала в улучшение жилищных условий подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Теперь гражданам не нужно предоставлять сведения из акта о выполненных работах в ПФР, при компенсации затрат во время строительства или реконструкции жилого дома. Согласно новому порядку, достаточно будет предоставить выписку из Росреестра, подтверждающую, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в распоряжении россиянина.

В пресс-службе Правительства РФ напомнили, что семьи получают сертификаты на маткапитал в беззаявительном порядке с 15 апреля прошлого года. Документ приходит матери в личный кабинет на сайте госуслуг после рождения ребенка.