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10:21   7 Марта 2021
Политика

Глава МИД Китая рассказал о совместных действиях с Россией

Глава МИД Китая рассказал о совместных действиях с Россией

Министр иностранных дел Китая Ван И рассказал о планах по совместному взаимодействию с Россией на ближайшее время.

По его словам, Москва и Пекин будут продолжать борьбу с распространением политического вируса на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Кроме того, дипломат отметил, что государства-партнеры нацелены на совместную работу по отстаиванию авторитета ООН и ключевых принципов международного права.

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#россия #оон #китай

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