10:21 7 Марта 2021Политика
Глава МИД Китая рассказал о совместных действиях с Россией
Министр иностранных дел Китая Ван И рассказал о планах по совместному взаимодействию с Россией на ближайшее время.
Министр иностранных дел Китая Ван И рассказал о планах по совместному взаимодействию с Россией на ближайшее время.
По его словам, Москва и Пекин будут продолжать борьбу с распространением политического вируса на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
Кроме того, дипломат отметил, что государства-партнеры нацелены на совместную работу по отстаиванию авторитета ООН и ключевых принципов международного права.