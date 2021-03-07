Глава МИД Китая рассказал о совместных действиях с Россией

Министр иностранных дел Китая Ван И рассказал о планах по совместному взаимодействию с Россией на ближайшее время.

Министр иностранных дел Китая Ван И рассказал о планах по совместному взаимодействию с Россией на ближайшее время.

По его словам, Москва и Пекин будут продолжать борьбу с распространением политического вируса на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Кроме того, дипломат отметил, что государства-партнеры нацелены на совместную работу по отстаиванию авторитета ООН и ключевых принципов международного права.