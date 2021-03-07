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10:06   7 Марта 2021
Экономика

Эксперт Сафонов раскрыл россиянам способ увеличения будущей пенсии

Эксперт Сафонов раскрыл россиянам способ увеличения будущей пенсии

Проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов пояснил, что конкретно влияет на размер пенсионных выплат.

По его словам, итоговая сумма будет складываться из нескольких факторов.

В первую очередь большую роль играет размер фиксированной выплаты — числа коэффициентов на лицевом счете в ПФР. Кроме того, на это влияет количество средств в системе обязательной накопительной пенсии.

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#россия #пенсия #выплаты

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