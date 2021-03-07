Эксперт Сафонов раскрыл россиянам способ увеличения будущей пенсии

Проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов пояснил, что конкретно влияет на размер пенсионных выплат.

Проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов пояснил, что конкретно влияет на размер пенсионных выплат.

По его словам, итоговая сумма будет складываться из нескольких факторов.

В первую очередь большую роль играет размер фиксированной выплаты — числа коэффициентов на лицевом счете в ПФР. Кроме того, на это влияет количество средств в системе обязательной накопительной пенсии.