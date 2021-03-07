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9:49   7 Марта 2021
Происшествия

В Приамурье ликвидируют последствия разлива нефти на станции трубопровода ВСТО-2

В Приамурье ликвидируют последствия разлива нефти на станции трубопровода ВСТО-2

Разлив нефтепродуктов произошел на станции трубопровода ВСТО-2 в Октябрьском районе, передает ГУ МЧС по региону. Спасатели ликвидируют последствия инцидента. 

ЧП на станции не отразилось на работе второй очереди нефтепровода "Восточная Сибирь — Тихий океан". Утечку обнаружили из соединения сифонного крана в каре резервуара. Всю вышедшую из емкости нефть локализовали внутри специальной герметичной зоны.

Работы по ликвидации последствий разлива в настоящий момент завершаются. По факту случившегося проводится проверка, все обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.

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#чп #приамурье #разлив

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