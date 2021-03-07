На месте гибели афроамериканца Флойда застрелили еще одного человека

Американские полицейские расследуют убийство человека в Миннеаполисе, которое произошло на месте гибели Джорджа Флойда. Его смерть вызвала в стране массовые беспорядки.

Американские полицейские расследуют убийство человека в Миннеаполисе, которое произошло на месте гибели Джорджа Флойда. Его смерть вызвала в стране массовые беспорядки.

Погибший гражданин получил пулевое ранение во время конфликта с неким прохожим. После нападения его доставили в одну из больниц Миннеаполиса, где он впоследствии и скончался. Личность погибшего американца пока не раскрывается, причастного к его гибели незнакомца сейчас разыскивают правоохранители, передает РЕН ТВ.

Конфликт, закончившийся стрельбой, произошел на месте гибели Джорджа Флойда. В мае прошлого года афроамериканца задержали правоохранители, и во время ареста один из них наступил мужчине на шею. После этого Флойд погиб, а по стране прокатилась волна беспорядков, связанная с поддержкой прав чернокожих американцев.