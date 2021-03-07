Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:43   7 Марта 2021
Происшествия

На месте гибели афроамериканца Флойда застрелили еще одного человека

На месте гибели афроамериканца Флойда застрелили еще одного человека

Американские полицейские расследуют убийство человека в Миннеаполисе, которое произошло на месте гибели Джорджа Флойда. Его смерть вызвала в стране массовые беспорядки.

Погибший гражданин получил пулевое ранение во время конфликта с неким прохожим. После нападения его доставили в одну из больниц Миннеаполиса, где он впоследствии и скончался. Личность погибшего американца пока не раскрывается, причастного к его гибели незнакомца сейчас разыскивают правоохранители, передает РЕН ТВ.

Конфликт, закончившийся стрельбой, произошел на месте гибели Джорджа Флойда. В мае прошлого года афроамериканца задержали правоохранители, и во время ареста один из них наступил мужчине на шею. После этого Флойд погиб, а по стране прокатилась волна беспорядков, связанная с поддержкой прав чернокожих американцев.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #убийство #стрельба #место #Миннеаполис #Флойд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров