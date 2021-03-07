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9:33   7 Марта 2021
Спорт

Момент поражения бойца ММА Петра Яна в поединке со Стерлингом попал на видео

Момент поражения бойца ММА Петра Яна в поединке со Стерлингом попал на видео

Российский спортсмен ММА Петр Ян был дисквалифицирован и лишен пояса UFC в бою со Стерлингом.

Боец смешанного стиля не смог противостоять в бою за чемпионский титул в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом во время турнира UFC 259, который проходил в Лас-Вегасе.

После того как россиянин ударил соперника коленом в голову в четвертом раунде, рефери вынужден был прервать бой — это был запрещенный прием, так как Стерлинг в это время касался канваса тремя точками опоры. Из-за нанесенных травм американец не смог больше драться, а судья соревнований подтвердил решение о дисквалификации Яна за нарушение.

Так американский боец стал новым чемпионом — теперь в его копилке достижений числится 20 побед и три поражения. В то же время Петр Ян проиграл во второй раз за всю карьеру в UFC.

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#ufc #мма #Петр Ян

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