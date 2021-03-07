Россия и Белоруссия проведут совместные воздушные учения в Ульяновской области

Вооруженные силы Белоруссии и Воздушно-десантные войска России в марте 2021 года проведут два совместных тактических учения. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Вооруженные силы Белоруссии и Воздушно-десантные войска России в марте 2021 года проведут два совместных тактических учения. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В Минобороны России сообщили, что решение о проведении военных воздушных учений было принято совместно с белорусской армией. Учения состоятся в марте 2021 года. Одно пройдет на полигоне Поливно, который находится в Ульяновской области, а второе на полигоне Осиповичский в Минской области Республики Беларусь. В тактических маневрах примут участие Воздушно-десантные войска России и Силы специальных операций Вооруженных сил Белоруссии, говорится в сообщении военного ведомства РФ,

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин договорились о создании трех учебно-боевых центров для совместной подготовки военнослужащих.