Гастроэнтеролог Бордин рассказал о вакцинации при проблемах с ЖКТ

Заболевания органов пищеварения не являются противопоказаниями к вакцинации от коронавируса. Прививка безопасна для больных ВКЗ.

Заболевания органов пищеварения не являются противопоказаниями к вакцинации от коронавируса. Прививка безопасна для больных ВЗК.

Вокруг вакцинации людей, страдающих от заболеваний желудочно-кишечного тракта, было много шумихи, однако международные рекомендации и Всероссийское общество по изучению воспалительных заболеваний кишечника гласят, что прививка безопасна. Также безопасно вакцинироваться могут и получающие иммуномодифицирующие препараты граждане, рассказал главный внештатный специалист гастроэнтеролог департамента здравоохранения Москвы Дмитрий Бордин РИА Новости.

Кроме того, врач ответил на вопрос о том, какой именно вакциной лучше прививаться. Бордин отметил, что все российские вакцины эффективны. Есть только одно ограничение для людей, получающих иммуносупрессивную терапию. Им не стоит избегать препаратов на основе реплицирующихся вирусных векторов.