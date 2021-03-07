"Битву" за Калининград назвали бессмысленной из-за превосходства РФ над НАТО

Вероятный сценарий боевых действий в Калининградской области с участием войск НАТО описал бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак.

Вероятный сценарий боевых действий в Калининградской области с участием войск НАТО описал бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак.

Со слов генерала, данный регион является ключевой единицей в политической и военной стратегии России в Прибалтике. Калининградская область — это "ворота" в Балтийское море и на Польскую низменность. То есть благодаря этой территории РФ получает рычаги давления на центральную и западную Европу.

Скшипчак подчеркнул, что там дислоцируется основная мощь Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района. В случае вооруженного конфликта, по словам генерала, задача этих формирований заключается в обеспечении преимущества в регионе на море и в воздухе.

Возможно, российское командование будет блокировать переброску неприятеля по суше, морю и воздуху на территорию стран Балтии. Военные в Калининграде будут оказывать поддержку российской 6-й армии, которая размещается за восточной границей региона, рассказал генерал.

При этом Скшипчак уверен, что укреплять страны Балтии в случае войны и перебрасывать туда серьезные силы НАТО не имеет смысла. Так как в этом случае на стороне РФ подавляющий перевес по сравнению с небольшими силами Альянса в Восточной Европе. НАТО, по словам экспертов, в принципе не сможет выступить единым фронтом против России, так как оси объединения не перестают противоречить друг другу.