Точность стрельбы российских гаубиц составила рекордные 96%

Российские гаубицы с показателем 96% стали самым точным ствольным артиллерийским орудием в мире. Об этом сообщили в госкорпорации "Ростех".

Российские гаубицы с показателем 96% стали самым точным ствольным артиллерийским орудием в мире. Об этом сообщили в госкорпорации "Ростех".

Компания заявила, что указанные показатели точности были подтверждены во время тренировочных стрельб, пишет РИА Новости. Боеприпасы "Краснополь", "Грань" и "Китолов-2" способны поражать движущиеся цели при любых погодных условиях, заявили в Ростехе.

На сегодняшний день самыми высокоточными зарубежными артиллерийскими орудиями являются американские гаубицы. Использующая снаряды 155 миллиметров M982 Excalibur артиллерия способна поражать цели с точностью 92%. Таким образом, точность американских гаубиц теперь уступает российским на четыре процента.