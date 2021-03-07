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7:16   7 Марта 2021
Армия

Точность стрельбы российских гаубиц составила рекордные 96%

Точность стрельбы российских гаубиц составила рекордные 96%

Российские гаубицы с показателем 96% стали самым точным ствольным артиллерийским орудием в мире. Об этом сообщили в госкорпорации "Ростех".

Компания заявила, что указанные показатели точности были подтверждены во время тренировочных стрельб, пишет РИА Новости. Боеприпасы "Краснополь", "Грань" и "Китолов-2" способны поражать движущиеся цели при любых погодных условиях, заявили в Ростехе.

На сегодняшний день самыми высокоточными зарубежными артиллерийскими орудиями являются американские гаубицы. Использующая снаряды 155 миллиметров M982 Excalibur артиллерия способна поражать цели с точностью 92%. Таким образом, точность американских гаубиц теперь уступает российским на четыре процента.

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#ростех #точность #российские гаубицы

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