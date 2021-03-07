Разработка программы исследований Венеры получила финансирование на два года

Проект первого российского полета на Венеру получил финансирование на два года. Ученые приступили к работе, заявил руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый.

Проект первого российского полета на Венеру получил финансирование на два года. Ученые приступили к работе, заявил руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый.

В рамках создания аппарата "Венера-Д", который и отправится на планету, также будут обсуждаться другие проекты программы. Это будет не единичная миссия, а комплексная космическая программа с дальнейшими экспедициями, рассказал руководитель Института космических исследований Лев Зеленый в своем интервью РИА Новости.

Впервые со времен Советского Союза в России начали проектировать межпланетную автоматическую станцию "Венера-Д", которая отправится с миссией на соседнюю планету. На данный момент уже начались переговоры с исполнителями проекта по заключению договоров.