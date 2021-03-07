Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
6:44   7 Марта 2021
Наука

Разработка программы исследований Венеры получила финансирование на два года

Разработка программы исследований Венеры получила финансирование на два года

Проект первого российского полета на Венеру получил финансирование на два года. Ученые приступили к работе, заявил руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый.

В рамках создания аппарата "Венера-Д", который и отправится на планету, также будут обсуждаться другие проекты программы. Это будет не единичная миссия, а комплексная космическая программа с дальнейшими экспедициями, рассказал руководитель Института космических исследований Лев Зеленый в своем интервью РИА Новости.

Впервые со времен Советского Союза в России начали проектировать межпланетную автоматическую станцию "Венера-Д", которая отправится с миссией на соседнюю планету. На данный момент уже начались переговоры с исполнителями проекта по заключению договоров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #космос #венера

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров