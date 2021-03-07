Российские врачи предрекли рост заболеваемости COVID-19 к середине весны

Весенний влажный климат является оптимальным для распространения инфекции, сообщили врачи-инфекционисты Евгений Тимаков и Сергей Вознесенский.

Весенний влажный климат является оптимальным для распространения инфекции, сообщили врачи-инфекционисты Евгений Тимаков и Сергей Вознесенский.

Всплеск заболеваемости начнется в середине весны, но уже к концу мая пойдет на спад, уверены медики. Помимо погоды, на статистику повлияет такой фактор как иммунитет. У людей, перенесших COVID-19 в легкой или бессимптомной форме, он не будет сильно выражен, отметил Тимаков. Также болевшие год назад могут заразиться повторно, передает РИА Новости.

Статистика по коронавирусу может сохраниться на прежнем уровне, считает Вознесенский. Инфекционист предполагает, что распространение вируса может пойти на спад в мае, так как количество вакцинированных граждан будет расти.