Туристы назвали самые популярные направления для поездок на 8 Марта

Большинство российских туристов планируют провести мартовские праздники в Москве, Петербурге и Стамбуле. Исследование на эту тему провел портал Ostrovok.ru.

Большинство российских туристов планируют провести мартовские праздники в Москве, Петербурге и Стамбуле. Исследование на эту тему провел портал Ostrovok.ru.

Выходные ждут жителей России с 6 по 8 марта. Самым популярным туристическим маршрутом на эти дни стала Москва. Второе и третье места заняли Петербург и Стамбул соответственно.

Чаще всего путешественники бронируют отели в российских городах на три ночи. Стоимость одних суток на двоих составляет в среднем 4,3 тысячи рублей. За год эта сумма выросла на треть, передает РИА Новости.

Дешевле всего гостиница обходится в Екатеринбурге — 2 тысячи рублей за ночь на двоих. Самые высокие цены в Москве и Сочи — по 4,1 тысячи рублей. За границей самое бюджетное проживание в отеле оказалось в Хургаде — 5,4 тысячи рублей. Дороже всего в Дубае — 10,7 тысячи рублей.