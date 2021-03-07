Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
4:48   7 Марта 2021
Общество

Попытки Украины вступить в НАТО обрекли на провал

Попытки Украины вступить в НАТО обрекли на провал

Будущего у надежд Украины стать членом НАТО нет. На желание киевских властей присоединиться к Североатлантическому альянсу на Западе давно поставили крест.

Внимание на это обратил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Он в беседе с "Известиями" напомнил о скептическом настрое западных экспертов по отношению к украинской стороне и ее возможностям попасть в НАТО. Причем такого мнения придерживаются даже выступающие с антироссийской риторикой специалисты.

"Западные эксперты, которые настроены по отношению к Москве довольно недружественно, полагают, что вероятнее ПДЧ (план действий по членству. — Прим. ред.) предоставят Тбилиси, чем Киеву", — отметил собеседник СМИ.

В случае включения страны в НАТО появляется угроза государственности самой Украине. Кроме того, шаг спровоцирует эскалацию напряженности, заключил Суслов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #украина #нато #Дмитрий Суслов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров