Будущего у надежд Украины стать членом НАТО нет. На желание киевских властей присоединиться к Североатлантическому альянсу на Западе давно поставили крест.

Будущего у надежд Украины стать членом НАТО нет. На желание киевских властей присоединиться к Североатлантическому альянсу на Западе давно поставили крест.

Внимание на это обратил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Он в беседе с "Известиями" напомнил о скептическом настрое западных экспертов по отношению к украинской стороне и ее возможностям попасть в НАТО. Причем такого мнения придерживаются даже выступающие с антироссийской риторикой специалисты.

"Западные эксперты, которые настроены по отношению к Москве довольно недружественно, полагают, что вероятнее ПДЧ (план действий по членству. — Прим. ред.) предоставят Тбилиси, чем Киеву", — отметил собеседник СМИ.

В случае включения страны в НАТО появляется угроза государственности самой Украине. Кроме того, шаг спровоцирует эскалацию напряженности, заключил Суслов.