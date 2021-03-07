Экономист Мау назвал условие для роста зарплат россиян в 2021 году

Снижение заболеваемости COVID-19 в России приведет к поэтапному восстановлению занятости и увеличению зарплат. Так считает экономист Владимир Мау.

Снижение заболеваемости COVID-19 в России приведет к поэтапному восстановлению занятости и увеличению зарплат. Так считает экономист Владимир Мау.

Если ситуация с пандемией коронавируса в России будет развиваться в лучшую сторону, то уже к концу года уровень безработицы может вернуться к докризисным значениям — 4,7%. В начале 2021 года, по данным Росстата, безработица в стране уже снизилась до 5,8%.

Согласно статистике, рост зарплат в России наблюдался и в прошлом году. Однако он был небольшим и затронул не всех, отметил ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы в беседе с "Российской газетой".

Экономист считает, что в России нет острой проблемы безработицы среди молодых граждан. В силу демографических особенностей молодежь в стране достаточно востребована, добавил эксперт.