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4:32   7 Марта 2021
Экономика

Экономист Мау назвал условие для роста зарплат россиян в 2021 году

Экономист Мау назвал условие для роста зарплат россиян в 2021 году

Снижение заболеваемости COVID-19 в России приведет к поэтапному восстановлению занятости и увеличению зарплат. Так считает экономист Владимир Мау.

Если ситуация с пандемией коронавируса в России будет развиваться в лучшую сторону, то уже к концу года уровень безработицы может вернуться к докризисным значениям — 4,7%. В начале 2021 года, по данным Росстата, безработица в стране уже снизилась до 5,8%.

Согласно статистике, рост зарплат в России наблюдался и в прошлом году. Однако он был небольшим и затронул не всех, отметил ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы в беседе с "Российской газетой".

Экономист считает, что в России нет острой проблемы безработицы среди молодых граждан. В силу демографических особенностей молодежь в стране достаточно востребована, добавил эксперт.

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#зарплата #экономист #пандемия

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