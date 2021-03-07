Власти Петербурга рассказали о темпах распространения COVID-19 в городе

Распространение коронавируса в Петербурге снижается медленнее, чем на предыдущей неделе. Об этом сообщили власти Северной столицы.

Распространение коронавируса в Петербурге снижается медленнее, чем на предыдущей неделе. Об этом сообщили власти Северной столицы.

В Петербурге за последнюю неделю незначительно выросло число новых случаев заболевания COVID-19. Многих инфицированных взрослых пациентов госпитализировали, говорится в материале межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19.

"Темпы снижения распространения инфекции стали крайне низкими. При этом наблюдается снижение интенсивности вакцинации первой дозой из-за недостаточной активности жителей", – сообщили власти.

Петербуржцев вновь призвали сделать прививку от коронавирусной инфекции, если у них нет медицинских противопоказаний. Пока вакцинировались 280053 человека, из них уже получили две дозы 146886 граждан.