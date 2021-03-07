Регулятор США: одна доза вакцины Moderna и Pfizer не обеспечит долгую защиту

Однократная вакцинация препаратами Moderna и Pfizer/BioNTech неэффективна, заявили специалисты регулятора США. Одной дозы лекарства недостаточно для гарантии длительной защиты.

Однократная вакцинация препаратами Moderna и Pfizer/BioNTech неэффективна, заявили специалисты регулятора США. Одной дозы лекарства недостаточно для гарантии длительной защиты.

Директор Центра биологических оценок и исследований при управлении Питер Маркс рассказал, что ученые не располагают свидетельствами, что вакцины, разработанные компанией Moderna, а также германо-американским концерном Pfizer/BioNTech достаточно эффективны после одной прививки. Для полного обеспечения защиты организма от коронавирусной инфекции необходима двухэтапная вакцинация.

Перерыв между прививками должен составлять четыре недели, если используется препарат от Moderna. При использовании вакцины от Pfizer и BioNTech должно пройти три недели.