Вучич назвал число привитых российским "Спутником V" сербов

Более 100 тысяч граждан Сербии привились от коронавируса российским препаратом "Спутник V", заявил президент республики Александар Вучич по итогам заседания Совета безопасности.

Более 100 тысяч граждан Сербии привились от коронавируса российским препаратом "Спутник V", заявил президент республики Александар Вучич по итогам заседания Совета безопасности.

"Обузданные" темпы вакцинации в стране вывели ее на второе место в Европе и седьмое место в мире по показателю привитых на один млн населения. В общей сложности в распоряжение республики было передано 2,620 млн доз препаратов против COVID-19. Сейчас ожидается поставки еще 13,5 млн вакцин.

"Около 105 тыс. человек приняли Pfizer. Российскую вакцину "Спутник V", первую дозу, приняли 103 257 человек, 17 001 приняли вторую дозу", — добавил сербский лидер.

Разработкой компании AstraZeneca, в свою очередь, привились 88 тыс. граждан. Около 85% сербов, желающих пройти процедуру, проявили интерес именно к российскому "Спутнику V".