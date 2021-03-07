Детей-безбилетников запретили высаживать из общественного транспорта в РФ

Закон, который запрещает высаживать детей без билетов из общественного транспорта, вступил в силу 7 марта в России. Документ разработало министерство транспорта.

Закон, который запрещает высаживать детей без билетов из общественного транспорта, вступил в силу 7 марта в России. Документ разработало министерство транспорта.

Водителям и кондукторам теперь запрещено высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта, если они не достигли 16 лет и едут без взрослых. Закон предусматривает разграничения полномочий между регионами и федеральным центром РФ по контролю вопросов оплаты проезда и провоза ручной клади и багажа, говорится на сайте Госдумы.

Оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни. Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил случай, который произошел в Кировской области. Тогда 12-летнюю девочку высадили из автобуса в мороз поздно вечером.