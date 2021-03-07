Вильфанд сообщил о рекордном выпадении осадков в Москве 7 марта

Почти четверть месячной нормы осадков выпадет в Москве и области 7 марта. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Почти четверть месячной нормы осадков выпадет в Москве и области 7 марта. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В разных районах столицы и Подмосковья ожидание выпадение от четырех до девяти миллиметров осадков. Для марта это много, так как месяц обычно является сухим. За воскресенье может выпасть сразу четверть месячной нормы, передает ТАСС.

7 марта количество осадков приблизится к рекордным отметкам. Сейчас они составляют 8,1 мм, а максимальное количество осадков выпадало в 1893 году со значением 6,6 мм, рассказал синоптик.