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1:21   7 Марта 2021
Общество

Вильфанд сообщил о рекордном выпадении осадков в Москве 7 марта

Вильфанд сообщил о рекордном выпадении осадков в Москве 7 марта

Почти четверть месячной нормы осадков выпадет в Москве и области 7 марта. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В разных районах столицы и Подмосковья ожидание выпадение от четырех до девяти миллиметров осадков. Для марта это много, так как месяц обычно является сухим. За воскресенье может выпасть сразу четверть месячной нормы, передает ТАСС.

7 марта количество осадков приблизится к рекордным отметкам. Сейчас они составляют 8,1 мм, а максимальное количество осадков выпадало в 1893 году со значением 6,6 мм, рассказал синоптик.

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#погода #осадки #вильфанд

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