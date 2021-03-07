Больницы Словакии столкнулись с нехваткой мест для пациентов с COVID-19

Реанимации словакских больниц переполнены, поэтому пациентов с COVID-19 перевозят в клиники ФРГ и Польши. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Реанимации словакских больниц переполнены, поэтому пациентов с COVID-19 перевозят в клиники ФРГ и Польши. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Количество новых случаев заражения за сутки составило 2,5 тысячи, что на 99 человек больше, чем днем раньше в Словакии, передает ТАСС. В отделениях интенсивной терапии страны находится 349 тяжелобольных COVID-19 пациентов.

"Это максимальное количество за период пандемии. Мест в отделениях интенсивной терапии практически не осталось. В субботу первых двух COVID-больных из Словакии приняла Германия", — сообщили в минздраве.

Направленные в Германию пациенты находятся в Дортмунде. Других же тяжелых пациентов из Словакии разместили в специализированной по лечению заболевания, вызываемого коронавирусом, больнице города Горлице в Польше.